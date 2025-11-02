ETV Bharat / bharat

ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಮಾಂಸ ಬಿಡಿ, ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ: ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳ ಬೀಡು ಇದು

ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಸ್ಸಿಗೂ ಉಪಕಾರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

VEGETARIAN VILLAGE
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 2, 2025 at 1:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಲತೇಹಾರ್(ಜಾರ್ಖಂಡ್​): ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಮಾಂಸದ ತುಂಡು ಇಲ್ಲದೆ ಊಟವೇ ಸೇರಲ್ಲ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಮಾಂಸ ಬಿಡಿ, ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ.

ಆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಬರ್ವಾಗಧ. ಜಾರ್ಖಂಡ್​​ನ ಲತೇಹಾರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರಿನ ಜನರು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರಪ್ರಿಯರು. ವಯಸ್ಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಮಾಂಸ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ್ಣು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜನರು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?: ಲತೇಹಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕಾಡು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಪ್ರದೇಶ. ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಸಿ ತಳಿಯ ಮೇಕೆಯ ಮಾಂಸವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಫೇವರೆಟ್​. ಆದರೆ, ಬರ್ವಾಗಧಾ ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎಂಬಂತಿದೆ.

ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಾನಾ ಭಗತ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ತಾನಾ ಭಗತ್ ಸಮುದಾಯವು ಮಹಾತ್ಮರ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಂದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಾನಾ ಭಗತ್, ಮಂಗಾರ ತಾನಾ ಭಗತ್, ಮನೀಷಾ ದೇವಿ, ರಾಜೋ ದೇವಿ ಮುಂತಾದವರು ತಾವು ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದನ್ನೇ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬದಲು ಹಣ್ಣು ವಿತರಣೆ: ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಮಾಂಸಾಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಖಾಖಾ ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮಂಗಾರ ತಾನಾ ಭಗತ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಶುದ್ಧ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬೀಳುವುದು ವಿರಳ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಗಂಭೀರ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ-ಡಾ.ಅಖಿಲೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ್: ಲತೇಹರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಅಖಿಲೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಇವೆ. ಮಾಂಸ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಆರ್ಡರ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಡೆಲಿವರಿ; ಡೋಮಿನೋಸ್​ಗೆ ₹60 ಸಾವಿರ ದಂಡ

ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸೇವನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗ ಮುದುಕರಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ: ಅಧ್ಯಯನ - vegan diet

TAGGED:

BARWAGADHA VILLAGE LATEHAR
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಗ್ರಾಮ
BARWAGADHA JHARKHAND
VEGETARIAN VILLAGE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ!; ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವು

ಅಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಇಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತಾಣ! ಈ ಬಾರಿ ನಳಂದದ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ ಯಾರತ್ತ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.