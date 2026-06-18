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ಡಿಸಿಎಂ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಡ್ರೈಫ್ರುಟ್ಸ್​ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಜನ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​

ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಟೇಬಲ್​ ಮೇಲೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಡ್ರೈಫ್ರುಟ್ಸ್​​ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

People looted dry fruits during Deputy CM Keshav Prasad Maurya conference in Kanpur
ಡಿಸಿಎಂ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಡ್ರೈಫ್ರುಟ್ಸ್​ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಜನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 18, 2026 at 5:12 PM IST

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ಕಾನ್ಪುರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೌರ್ಯ ಬುಧವಾರ ಕಾನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಾಕೇತ್ ನಗರದ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ, ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಂತರದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮುಗಿಸಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್​ ಮೌರ್ಯ ಅವರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಐಪಿ ಟೇಬಲ್‌ ಮೇಲಿದ್ದ ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮ್ ಮತ್ತು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಮುಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾಯಿತು. ಜನರು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೇಬುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಈಗ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಲ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಹೊರಟ ನಂತರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಆ ಟೇಬಲ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬೇಬಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವವರು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

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