ಮಹಿಳೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 14 ಪೆನ್ನು, 5 ಚಮಚ, 1 ಮೇಣದಬತ್ತಿ ಪತ್ತೆ!
ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನುಗಳು, ಚಮಚಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಣದಬತ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : September 7, 2026 at 1:54 PM IST
ನರಸರಾವ್ಪೇಟೆ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಪೆನ್ನು, 5 ಮರದ ಚಮಚಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೇಣದಬತ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಸರಾವ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ನರಸರಾವ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆಟ್ಲುರಿವರಿಪಲೆಂ ಗ್ರಾಮದ 33 ವರ್ಷದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ವೈದ್ಯರೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಆಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾತಾಶ್ರೀಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನುಗಳು, ಒಂದು ಮೇಣದಬತ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಮಚಗಳು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.
'ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ 14 ಪೆನ್ನುಗಳು, 5 ಮರದ ಚಮಚಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೇಣದಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪೆನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿರಬಹುದು. ಮಹಿಳೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನುಂಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಆಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ಪಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ: ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಕೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯ ತಂದೆ ನೋಮುಲ ಹನುಮಂತ ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉಂಡೆ ಪತ್ತೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೋರ್ವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.2 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಾರಕಾದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.2 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವತಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸತತ ವಾಂತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು. ಜೊತೆಗೆ, ಆಕೆಗೆ ಹಸಿವಾಗದಿರುವುದು, ಭಾರಿ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದ್ವಾರಕಾದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಯುವತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 'ಟ್ರೈಕೊಬೆಜೋರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಡ್ಡೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ 1.2 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆ ಹೊರತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು