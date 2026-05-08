ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ ನೀರು ವಿವಾದ: ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ

ಈ ನದಿ ನೀರು ವಿವಾದ ಕುರಿತು ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚನೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ (IANS)
Published : May 8, 2026 at 5:31 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ನಡುವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ (ಪೆನ್ನಾರ್​) ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಜಲ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನದಿ ನೀರು ವಿವಾದ ಕುರಿತು ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​, ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚನೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇಂದು ನ್ಯಾ. ವಿಕ್ರಂ ನಾಥ್​ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ ಸಂದೀಪ್​ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಕೀಲರಾದ ನಿಶಾಂತ್​ ಪಾಟೀಲ್​ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಈ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್​ ಜನರಲ್​ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಭಾಟಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪೀಠ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿತು.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತರ್​ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೆಶನಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗಿದ್ದು, ಅನಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಕರಡು ಸಂಪುಟ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಡು ಸಂಪುಟ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ನದಿ ನೀರು ವಿವಾದ ಕಾಯ್ದೆ, 1956ರ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಸೇರಿಸಲಾದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಳಿದ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

1956ರ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್​ 3ರ ಅಡಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೂರದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಗೆ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನದಿ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

