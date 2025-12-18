ETV Bharat / bharat

ಅವತಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞೆ!

ಹಲವು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಅವತಾರ್​ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಇದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

PAVANI RAO BODDAPATI AVATAR FILM AVATAR FIRE AND ASH ಅವತಾರ್ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ
ಅವತಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞೆ (Film poster, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 18, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅವತಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ! ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ದೃಶ್ಯೀಕರಣ, ಪಾತ್ರಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅವತಾರ್ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಹೌದು, ಇವರ ಹೆಸರು ಪಾವನಿ ರಾವ್ ಬೊಡ್ಡಪಾಟಿ!. ಅವತಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸೃಜನಶೀಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಅದ್ಭುತ 'ಅವತಾರ್' ಚಿತ್ರಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವನಿ ರಾವ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ನಾಳೆ ಡಿ.19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಅವತಾರ್' (ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಅವತಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾವನಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮಣಾರ್ಹ.

ಪಾವನಿ ರಾವ್ ಯಾರು?; ಪಾವನಿ ರಾವ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು. ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ನಿಂದ ಬಿ.ಆರ್ಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ನಂತರ, ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ವಿಷುಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಎಫ್‌ಎ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾವನಿ, ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಯಾಣವು 2009 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 'ಅವತಾರ್' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅವತಾರ್​ ಸರಣಿಯ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ.

"ನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಉಣ್ಣೆಯಿಂದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಂತರ, ವಿಷುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್​ ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಅವತಾರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. 'ದಿ ವೇ ಆಫ್ ವಾಟರ್' ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸುಮಾರು 3000 ವಿಷುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಶಾಟ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನೀರಿನ ಅಡಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸವಾಲಿನವು. ಪ್ರತಿ ಶಾಟ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ನಾವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮೊದಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಡವು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ" ಅಂತಾರೆ ಪಾವನಿ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ್-1ರಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಟಿಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಷುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್​​ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅವತಾರ್‌ನ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರೂನ್​ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪಾವನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವತಾರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ‘ದಿ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ನಿಯಾ: ದಿ ಲಯನ್, ದಿ ವಿಚ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್,’ ‘ನೈಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ,’ ‘ದಿ ಇನ್‌ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಹಲ್ಕ್,’ ‘ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏಪ್ಸ್’ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾವನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

“ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಷುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್​ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಏಳು ಬಾಫ್ಟಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂದಿವೆ. ಎಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ” ಎಂದು ಪಾವನಿ ಸಂಸತ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಡೆವಿಲ್'​​ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ: ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚೇರ್​​ ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿದೆ

'ಕಾಂತಾರದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಟ್​ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ'?; ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ವದಂತಿಗೆ ರಾಜ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

TAGGED:

PAVANI RAO BODDAPATI
AVATAR FILM
AVATAR FIRE AND ASH
ಅವತಾರ್ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ
WOMAN BEHIND AVATAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.