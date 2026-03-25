ದೇಶಭಕ್ತಿ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಹೇರುವುದಲ್ಲ; ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸುತ್ತೋಲೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ
ದೇಶಭಕ್ತಿ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಹೇರುವುದಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೀಠ, ಅದು ಸಲಹೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿದೆ.
Published : March 25, 2026 at 4:40 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕಳವಳಗಳು ತಾರತಮ್ಯದ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಆತಂಕದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಎಂದಿದೆ.
ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೀಠ, ಅದು ಸಲಹೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ. ಜೋಯ್ಮಲ್ಯಾ ಭಾಗ್ಚಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾ ವಿಪುಲ್ ಎಂ ಪಂಚೋಲಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿತು. ಮಹಮ್ಮೊದ್ ಸಯೀದ್ ನೂರಿ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಂಜಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ದಂಡನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿತು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲರಾರ ಹೆಗ್ಡೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ವಕೀಲರಾದ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನ್ಯಾ ಭಾಗ್ಚಿ, ನಿಮಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಎದುರಾದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನಗಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಡನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಸರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಷ್ಟೇ. ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ಹಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ದಂಡನಾ ಕ್ರಮ ಎದುರಾದಾಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಉದ್ಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿತು.
