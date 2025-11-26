ETV Bharat / bharat

ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ; ಉಣ್ಣೆಯ 50 ಸಾವಿರ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಕಲ್ಪ

ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ತೊಡಗುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಮನೋವಿಕಾಸ್​ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

Patriotism and Women's power..! Started making 50 thousand national flags with wool; National flags are getting Ready
ಉಣ್ಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 26, 2025 at 2:11 PM IST

2 Min Read
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ (ಹೈದರಾಬಾದ್​): ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಕರೆಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿ ಮನೋವಿಕಾಸ್​​​ ಸಂಸ್ಥೆ, ಉಣ್ಣೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 15ಕ್ಕೆ 50 ಸಾವಿರ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸೂರಿಭಟ್ಲಾ ಮಾಧವಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ: ಮನೋವಿಕಾಸ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಸೂರಿಭಟ್ಲಾ ಮಾಧವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಉಣ್ಣೆಯ ದಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 8 ಬಾರಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಿದ್ದ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಮಹಿಳೆಯರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್​ ಘರ್​ ತಿರಂಗದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಣ್ಣೆಯ ದಾರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 25,000 ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯ ಗುರಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಇನ್ನೂ ನೂರು ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಧವಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ: ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ!

ಏನಿದರ ಉದ್ದೇಶ: ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಜನರಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ದ್ವಿಮುಖ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗಳಿಂದ ನೇಯಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ 'ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ' ಅಭಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಇವರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹರ್​ ಘರ್​ ತಿರಂಗಾ 2025: ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

