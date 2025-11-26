ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ; ಉಣ್ಣೆಯ 50 ಸಾವಿರ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಕಲ್ಪ
ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ತೊಡಗುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಮನೋವಿಕಾಸ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : November 26, 2025 at 2:11 PM IST
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ (ಹೈದರಾಬಾದ್): ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಕರೆಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿ ಮನೋವಿಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಉಣ್ಣೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ 50 ಸಾವಿರ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸೂರಿಭಟ್ಲಾ ಮಾಧವಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ: ಮನೋವಿಕಾಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಸೂರಿಭಟ್ಲಾ ಮಾಧವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಉಣ್ಣೆಯ ದಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 8 ಬಾರಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಿದ್ದ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಮಹಿಳೆಯರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಣ್ಣೆಯ ದಾರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 25,000 ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯ ಗುರಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಇನ್ನೂ ನೂರು ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಧವಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದರ ಉದ್ದೇಶ: ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಜನರಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ದ್ವಿಮುಖ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗಳಿಂದ ನೇಯಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ 'ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ' ಅಭಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಇವರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ.
