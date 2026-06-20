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ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯರ ಮೇಲೆ 13 ಮಂದಿಯಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ!

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರಿಬ್ಬರನ್ನು ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

MOLESTATION ASSAULT CASE
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 3:40 PM IST

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ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಕರೆಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, 13 ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನ ಲತೇಹರ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹೋದರಿಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಪಾಟ್ನಾದ ಮಿಥಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್​ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತ್ತು. ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ಥೆಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ, ಜೂನ್ 18 ರಂದು ನೌಬತ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಯೋಜಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಬದಲು ಬೇರೆಡೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.

ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಆರೋಪಿಗಳು ಸರದಿಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಭಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆವು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಫುಲ್ವಾರಿ ಷರೀಫ್ ತಲುಪಿದಾಗ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನರತ್ತ ಕೂಗಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಧಾವಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ 112 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಠಾಣೆ ಕರೆತಂದರು ಎಂದು ಸಹೋದರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

13 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್: ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೌಬತ್​​ಪುರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯುವತಿಯರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 13 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಠಾಕೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರೂ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DANCER SISTERS MOLESTATION
PATNA GANG RAPE
ಬಿಹಾರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ
ಡ್ಯಾನ್ಸರ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ರೇಪ್​
MOLESTATION ASSAULT CASE

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