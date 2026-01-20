ETV Bharat / bharat

ಒಂದೇ ದಿನ 510 ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ

ಬಿಹಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ದಿನ 510 ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.

JUDGE HEARS 510 CASES IN A DAY
ಬಿಹಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ (ETV Bharat)
January 20, 2026

ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್‌.ಪಿ.ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ 510 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ದಿನ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ.

ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ವಕೀಲರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ವಕೀಲರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು 475 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಶೇ.90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕರು (ಎಪಿಪಿಗಳು) ಚೌಬೆ ಜವಾಹರ್, ರೇಣುಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದ ತಿವಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಎಪಿಪಿಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ಬೃಹತ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಓದಿದರು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತು.

"ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಡೈರಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಈ ದಾಖಲೆಯ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. 510 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆರ್.ಪಿ.ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ದಾವೆ ಹೂಡುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್‌.ಪಿ.ಮಿಶ್ರಾ ಅವರಿಗೆ 2023 ನವೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಬಿಹಾರ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್‌ನಿಂದ ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 17 ಪ್ರಕರಣ ಆಲಿಸಿದ್ದ CJI: ಸಿಜೆಐ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನ್ಯಾ.ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 17 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಜೆಐ ಆಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜಯಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ಅತುಲ್ ಎಸ್.ಚಂದೂರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

