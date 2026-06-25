ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆ: ಪೌರತ್ವದ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ: ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆ
ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಠಾಕ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 25, 2026 at 11:07 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪೌರತ್ವದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 24ರಂದು ನಡೆದ 14ನೇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ದಿವಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಖಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
If the MEA believes Passport is not a document of citizenship:— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 24, 2026
1) What do the police verify before granting a passport?
2) Does our country give passports as travel documents to non Indians as well?
3) Wouldn’t this announcement create doubts in the minds of other countries,… pic.twitter.com/p3ebg90A3C
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರವೇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಚಿಪ್ ಆಧಾರಿತ ಇ-ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
The ministry of external affairs says that a passport is a document travel not the proof of citizen ship . Really ??? . So are they providing this travel document to some people with out being totally convinced that this person is an Indian citizen ?? . It is absurd .— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) June 24, 2026
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೌರತ್ವದ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪೌರತ್ವ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಸ್ವತಃ ಪೌರತ್ವದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ.
ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಕುರಿತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತನಾಮರು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ನಾಯಕ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ನಂತರವೇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೌರತ್ವದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 1) ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ? 2) ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? 3) ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಠಾಕ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
Felicitations to all Passport Authorities in India and abroad on the occasion of the 14th Passport Seva Divas.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 24, 2026
The rollout of Passport Seva Programme 2.0, introduction of chip-enabled e-Passports, opening of new PSKs and POPSKs, and record levels of passport issuance are… pic.twitter.com/20zISWwlfZ
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಮತ್ತು ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಸಂಬದ್ಧ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಖ್ತರ್, "ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಪೌರತ್ವದ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ??? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆಯಾಗದೇ ಅವರು ಈ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?? ಇದು ಅಸಂಬದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 1967ರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಯ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕನಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 14 ನೇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ದಿವಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ದಕ್ಷ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
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