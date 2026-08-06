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ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ವೇಳೆ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರ ತೆರೆಯಲು ಯತ್ನ! ಕೇರಳದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಬಂಧನ

ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ವೇಳೆ ಕೇರಳದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

KERALA FLIGHT INCIDENT
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 6, 2026 at 4:33 PM IST

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ಕೊಚ್ಚಿ(ಕೇರಳಂ): ಕೌಲಾಲಂಪುರದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನದ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರ ತೆರೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿ, ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೇರಳದ ಕೂತನ್ನಾಡ್‌ನ ನಿವಾಸಿ ಜಮ್ಶೀರ್ ಅಥಣಿಕ್ಕಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಕೌಲಾಲಂಪುರದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಬಾಟಿಕ್ ಏರ್ ವಿಮಾನ OD231 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ನಿರ್ಗಮನ ಕಿಟಕಿಯ ಫಲಕವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿ ತೆರೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಎಂದು ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಫ್​ಐಆರ್​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ, ವಿಮಾನ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ರಾತ್ರಿ 9.30 ರಿಂದ 11.05 ರ ನಡುವೆ ಆರೋಪಿ ಜಮ್ಶೀರ್ ಅಥಾನಿಕ್ಕಲ್ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಕಿಟಕಿಯ ಫಲಕವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜಮ್ಶೀರ್ ಅಥಾನಿಕ್ಕಲ್​​ನನ್ನು ತಡೆದರು. ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ವಿಮಾನ ಕೊಚ್ಚಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಟಿಕ್ ಏರ್‌ನ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 351(3) (ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ), ವಿಮಾನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 11A ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 118(e) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ವೇಳೆಯೇ ಆತ ಯಾಕೆ ತುರ್ತು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

EMERGENCY EXIT
KOCHI BOUND FLIGHT
FLIGHT PASSENGER ARRESTED
ವಿಮಾನ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರ
KERALA FLIGHT INCIDENT

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