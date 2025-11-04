ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು - ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಕ್ಕಿ: ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಬೋಗಿಗಳು; ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ದೌಡು
ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ರೈಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್: ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದ ಲಾಲ್ಖಾದನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೊರ್ಬಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ರೈಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಬೋಗಿಗಳು ಹಳಿತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಂಡಗಳು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ.
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್-ಕಟ್ನಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ರೈಲ್ವೆ ಆಡಳಿತವು ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಘಟಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಪೂರಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಜನನಿಬಿಡ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವಾದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್-ಕಟ್ನಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ;
- ಮೇ 21, 2025: ರಾಯ್ಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕು ರೈಲಿನ ಎರಡು ವ್ಯಾಗನ್ಗಳು ಹಳಿತಪ್ಪಿದ್ದವು. ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತು.
- ನವೆಂಬರ್ 27, 2024: ಆಗ್ನೇಯ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ವಿಭಾಗದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ-ಕಟ್ನಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು . ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ತುಂಬಿದ ಸರಕು ರೈಲಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವ್ಯಾಗನ್ಗಳು ಭನ್ವರ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಹಳಿತಪ್ಪಿದ್ದವು . ಹಳಿತಪ್ಪಿದ ವ್ಯಾಗನ್ಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದವು .
- ನವೆಂಬರ್ 20, 2023: ಕೊರ್ಬಾದ ಗೆವ್ರಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಯ ಜುನಾದಿಹ್ ಸೈಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸರಕು ರೈಲಿನ ಚಕ್ರಗಳು ಹಳಿತಪ್ಪಿದ್ದವು. ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಲೋಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗಿತ್ತು.
- ಜೂನ್ 9, 2023: ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕು ರೈಲಿನ ವ್ಯಾಗನ್ ಹಳಿತಪ್ಪಿತ್ತು. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸರಕು ರೈಲಿನ ವ್ಯಾಗನ್ ಹಳಿತಪ್ಪಿದ ಕಾರಣ ಹೌರಾ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು.
