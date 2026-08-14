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ಅನೇಕರ ಬದುಕನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದ ವಿಭಜನೆ: ದುರಂತವನ್ನು ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದವರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ

ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಎಲ್ಲರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಅನೇಕರ ಬದುಕನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸದ ಕಠಿಣ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

PM Modi on Partition
ದುರಂತವನ್ನು ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದವರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 10:54 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಕ್ರವಾರ 1947ರ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವು, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ಅಪಾರ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

“ಇಂದು ನಾವು #PartitionHorrorsRemembranceDay ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಎಲ್ಲರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಅನೇಕರ ಬದುಕನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸದ ಕಠಿಣ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವು, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು,” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಅನೇಕರು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಿಸಿ, ದುರಂತವನ್ನು ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಮಾನವ ಆತ್ಮದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಭಜನೆಯ ನೋವನ್ನು ಮೀರಿ, ಜನರು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರು , ದುರಂತವನ್ನು ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಮಾನವ ಆತ್ಮದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ದಿನವು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ದಿನವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ಕ್ರೂರ ಅಧ್ಯಾಯ: ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಹ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗಿದವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು ಮತ್ತು 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14ನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು ಎಂದರು.

ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ, 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರ ದಿನವು ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಅಮಾನುಷ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ತೊರೆದು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಈ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಗಾಯವನ್ನು ಇತಿಹಾಸವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದವರಿಗೂ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಭಜನೆ ಭೀಕರತೆಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನದ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ದುರಂತದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಯುವಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಭಜಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ‘ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್’ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಭಾರತವು ‘ವಿಭಜನೆ ಭೀಕರತೆ ಸ್ಮರಣೆ ದಿನ’ವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. 1947ರ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಕಟದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಈ ವಿಭಜನೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. 1947ರ ವಿಭಜನೆಯು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಲಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಾಜು 2 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.

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