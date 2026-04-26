ಜನಗಣತಿಯ ವೇಳೆ ನೀಡುವ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಭಯ

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನಗಣತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (IANS)
By PTI

Published : April 26, 2026 at 1:56 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: "ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಗೌಪ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜನಗಣತಿಗೆ ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದಿನ ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ರೇಡಿಯೋ ಭಾಷಣ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್'ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

"ಜನಗಣತಿಯು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು(ಜನರು) ಒದಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 2027 ರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ" ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಡಿಜಿಟಲ್​ ಗಣತಿ: "ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಗಣತಿಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಬಾರಿಯ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಜನಗಣತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನೀವೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಸ್ವಯಂ-ಗಣತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ನೀವೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್​​ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಐಡಿಯೊಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ಗಣತಿದಾರರ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಮಯ ಉಳಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪವನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ಇದೇ ವೇಳೆ, ದೇಶದ ಪವನ ಶಕ್ತಿ (ಗಾಳಿ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್​ ಉತ್ಪಾದನೆ)ಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, "ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ 56 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್​ ವಿದ್ಯುತ್​ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 6 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್​ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ಕೇವಲ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ: ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 56.1 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್​ ವಿದ್ಯುತ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 6.1 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್​ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 100 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್, 2036 ರ ವೇಳೆಗೆ 156 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್​ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಜೋಶಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

