ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಗಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಾ?: ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ INDIA ಬಣಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ
ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಬರೀ ಬೊಗಳೆ ಎಂದು ಇತರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 14, 2026 at 11:05 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುವ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆಡಳಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ತಂತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಇವು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ INDIA ಬಣ, ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಸುಳಿವು ಹಾಗೂ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 543 ರಿಂದ 850ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಬಣದ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅದು ಎನ್ಡಿಎ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ 15-18 ಶಾಸಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಶಾಸನವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹಾಜರಿರುವ ಹಾಗೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸಂಸದರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಪಾಲಿನ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಸ್ತೃತ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ 298 ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರು ಮಸೂದೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದರೆ, 230 ಎಂಪಿಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಸೂದೆ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳೇ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದವು. ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರು, ಡಿಎಂಕೆ, ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ, ಎಸ್ಪಿ, ಎನ್ಸಿಪಿ-ಎಸ್ಪಿ, ಶಿವಸೇನೆ ಯುಬಿಟಿ, ಎಐಎಂಐಎಂ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸುಳಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಗುರುವಾರ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
ಮಸೂದೆ ಬಗೆಗಿನ ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ: ಮಸೂದೆಯ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿಂಗ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಅಗತ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ಮೂರನೇ ವಾರ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿರುವ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ಮಾತನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೊಂದು ಸದಸ್ಯಬಲ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು: ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಮಸೂದೆ ತರಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಬಳಿ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ಹೇಳಿಕೆ ಆಡಳಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಜನರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಬೊಗಳೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
INDIA ಬಣದ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾದ ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ (ಪ್ರೊರೋಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ) ಇದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಬಹುದು. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಖಚಿತತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಜಾರ್ಜ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಸರ್ಕಾರ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೇರಳದ ಸಂಸದರು, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ನಿಗದಿತ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಿತತೆ ಇರಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬೊಗಳೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಅನುರಾಗ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದನದ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇಡೀ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ 2023ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನಗಣತಿ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬಾರದೇಕೆ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಆರು ಬಂಡಾಯ ಶಿವಸೇನೆ ಯುಬಿಟಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ 20 ಬಂಡಾಯ ಟಿಎಂಸಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಡಿಎಂಕೆಯ 22 ಸಂಸದರು ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು INDIA ಬಣದ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಡಿಎಂಕೆ INDIA ಬಣದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಬಣದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ.
ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದ ಟಿ.ಆರ್. ಬಾಲು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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