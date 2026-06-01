NEET-UG ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿಚಾರ: ಇಂದು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ: ಏನೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆ?
ನೀಟ್ - ಯುಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೇ ಇಂದು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ.
By ANI
Published : June 1, 2026 at 7:45 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪೆನ್ - ಅಂಡ್ - ಪೇಪರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬದಲಾಗಿ CBT ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನೀಟ್ - ಯುಜಿ 2026 ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ - NTAಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಜನರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸೋಮವಾರ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ.
ಸಮಿತಿಯು ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, 12 ನೇ ತರಗತಿಯ CBSE ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ (OSM) ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ.
ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಸಮಿತಿ: 9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದ ಅನ್ವಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ಸಮಿತಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವ ನೀಟ್ - ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸೋರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ಸಹ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 21 ಕ್ಕೆ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀಟ್-ಯುಜಿ 2026 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿಬಿಐ ಈಗಾಗಲೇ 13 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಲಾತೂರ್ನ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (CUET UG 2026) ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಹೊಸ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) ಶನಿವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
