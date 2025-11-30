ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ: ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ SIR, ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸೇರಿ ಹಲವು ಅಸ್ತ್ರಗಳು
ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
Published : November 30, 2025 at 4:53 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 19ರ ವರೆಗೆ 18ನೇ ಸಂಸತ್ತಿನ 6ನೇ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. 19 ದಿನಗಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಮಾಣು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಏಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ರಚಿಸುವ ಮಸೂದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 12 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR), ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ದೆಹಲಿ ಕಾರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಲು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿವೆ.
ಇಂದು ನಡೆದ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ: ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರು ಇಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿವರಾದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್, ಪ್ರಮೋದ್ ತಿವಾರಿ, ಟಿ.ಆರ್.ಬಾಲು (ಡಿಎಂಕೆ), ಡೆರೆಕ್ ಒಬ್ರಿಯನ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಮತ್ತು ಇ.ಟಿ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ (ಐಯುಎಂಎಲ್) ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಮನೋಜ್ ಝಾ, ಎಸ್ಎಡಿಯ ಹರ್ಸಿಮ್ರತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಯುನ ಸಂಜಯ್ ಝಾ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಈ ಬಾರಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ದಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 ದಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. 5 ದಿನ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು 'ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಧಿವೇಶನ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿವೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮಸೂದೆಗಳು ಮಂಡನೆ?: ಅಧಿವೇಶನದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಸೂದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಮಸೂದೆ-2025, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ 'ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೋಗದ ಮಸೂದೆ'ಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.
ಇತರ ಮಸೂದೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ' ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾನೂನುಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ-2025 ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದ ಎರಡು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಪೂರಕ ಬಜೆಟ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
'ಮತ ಚೋರಿ' ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪ್ರಮೋದ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೊಲೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ ಚೋರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮತ ಡಕಾಯಿತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಕಾರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆ 'ವೀಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್'ನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ 338 ಏರ್ಬಸ್ ಎ320 ವರ್ಗದ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪೂರ್ಣ: ಡಿಜಿಸಿಎ