ವಿಪಕ್ಷಗಳ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ಮಧ್ಯೆ 'ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ' ಮಸೂದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿ 'ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ವಿರೋಧಿಸಿದವು.
Published : December 18, 2025 at 3:09 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ(MGNREGA)ಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಗುರಿಯ ‘ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮತ್ತು ಆಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್-ಗ್ರಾಮೀಣ’ (ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ) ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಲೋಕಸಭೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.
ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹರಿದೆಸೆದ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಸದರು: ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಭಾರೀ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಸ್ಪೀಕರ್, ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲೆ ಮತದಾನ ಕೈಗೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಕೆಲವು ಸಂಸದರು ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹರಿದೆಸೆದರು. ಈ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪವನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು.
LokSabha passes The Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G Ram G Bill, 2025.
इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
यह विधेयक मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार… pic.twitter.com/SIbw1A2paC
'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ'- ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಚೌಹಾಣ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಪಕ್ಷದವರು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ, ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ನಂತಹ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಮತದಾರರ ಸೆಳೆಯಲು ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ಬಳಕೆ'- ಚೌಹಾಣ್: ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಗಳನ್ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು NREGA ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 2009ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
MGREGA ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸಚಿವ ಚೌಹಾಣ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ನೆಹರೂ ಅವರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹಾಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ, 2005ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದೆ (ಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ) ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. 2009ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
