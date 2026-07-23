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ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ, ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು; 4ನೇ ದಿನವೂ ನಡೆಯದ ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪ

ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು 4ನೇ ದಿನ. ಆದರೆ, ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಇಂದೂ ಕಲಾಪ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪದ ವೇಳೆ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ
ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪದ ವೇಳೆ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 5:46 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಕಲಾಪಗಳನ್ನೂ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಸಭೆ ಸೇರಿದಾಗ, ನೀಟ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ವಿಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದರು. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ನೀಟ್ ವಿಚಾರ ಇಂದಿನ ಕಲಾಪದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಎತ್ತುವ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚರ್ಚೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಸದನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಿರ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದು, ಸದನ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಕೇವಲ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಲಾಪ ಮುಂದೂಡಿದರು.

ಸದನ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಪೂರ್ವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಚರ್ಚೆ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಿದ್ದೂ ಗದ್ದಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

ಸದನ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ನಂತರವೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದವು. ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ಸೈಕಿಯಾ, ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ಸದಸ್ಯರು ಸದನದ ಸೌಜನ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು. ಹಾಗಿದ್ದೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಸಭಾಪತಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದನ ಮುಂದೂಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಇಂಥದ್ದೇ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಗುರುವಾರವೇ ನೀಟ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಬಾರದು ಎಂದು ರಿಜಿಜು ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನ್ ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.

ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಸಭಾಪತಿ ಸಿ.ಪಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಸದನವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸದನ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಸೇರಿತು. ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಖರ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಪೊಲೀಸರ ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೋಷಕರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ್ ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಖರ್ಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸದನದ ನಾಯಕ ಜೆ.ಪಿ.ನಡ್ಡಾ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಡವಳಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸದನವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು, ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ನಡ್ಡಾ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರವೂ ಗದ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದನವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು.

ಸದನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಖರ್ಗೆ ಒಳಗೊಂಡು ವಿಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.

ಇಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ. ನಾವು ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸದನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ಹರಿವಂಶ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸದನವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಖರ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಆಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹರಿವಂಶ್, ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ನೀಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಸದನವನ್ನು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಮುಂದೂಡಿದರು.

ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ, ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಕಲಾಪಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದವು.

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