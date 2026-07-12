ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಪಿಎಂ, ಸಿಎಂ, ಸಚಿವರ ವಜಾ ಬದಲಿಗೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ: ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು
ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವಜಾ ಮಾಡುವ ಮಸೂದೆ- ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳು- 130ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ.
By PTI
Published : July 12, 2026 at 4:48 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಸತತ 30 ದಿನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವನ್ನು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ, ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಮಿತಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆರೋಪಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಖಲಾಸೆಗೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯದಿದ್ದರೆ, ಅಮಾನತು ಆದೇಶ ತಾನಾಗಿಯೇ ರದ್ದಾಗುವ ನಿಯಮವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲು ಸಹ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
130ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿವು:
ವಜಾ ಬೇಡ, ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ: ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವರದಿಯು ಈ ವಾರ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಜಾ ಎಂಬ ಪದದ ಬದಲಿಗೆ ಅಮಾನತು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಚಿವರನ್ನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವವರೆಗೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಜಾ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದಿದೆ.
ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಎಂಬ ಪದವು ಐದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಮಾನತು ಆದೇಶ ತಾನಾಗಿಯೇ ರದ್ದಾಗಬೇಕು: ಆರೋಪಿತ ಸಚಿವರು ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ದೋಷಮುಕ್ತವಾದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಮಾನತು ಆದೇಶ ತನ್ನಂತಾನೇ ರದ್ದಾಗಬೇಕು. ಇದು ರಕ್ಷಣೆಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದವರನ್ನು ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿ: ಅಮಾನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೈಲುಪಾಲಾದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಈ ಮಸೂದೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಸಮಿತಿಯು ನೀಡಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಮಸೂದೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರೋಧ: ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಈ ಮಸೂದೆಯು, ಪ್ರಧಾನಿ, ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ ತಾವಾಗಿಯೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಬಂಧನದ 31ನೇ ದಿನದಂದು ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತಾನಾಗಿಯೇ ವಜಾ ಆಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಇದು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಅಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿವೆ.
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