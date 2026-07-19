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ಸಂಸತ್​ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ: ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು, ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಭಾಗಿ

ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಂಸತ್​ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ- ಇಂದು ನಡೆದ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ- ಟಿಎಂಸಿ, ಶಿವಸೇನೆ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಭೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು.

ALL PARTY MEETING
ಸಂಸತ್​ ಕಟ್ಟಡ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 19, 2026 at 2:04 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಿಂದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೆಲಕಾಲ ಹೊರನಡೆದವು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ.

ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಿಂದ (TMC) ಬಂಡೆದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಪರಿಚಿತವಲ್ಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ನಾಗರಿಕರ ಪಕ್ಷ (NCPI) ಜೊತೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಸಂಸದರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗಿ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವು.

ಶಿವಸೇನೆ (UBT), ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿವೆ. ಇದು ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಇಬ್ಭಾಗಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ನಡೆಸಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್​ ರಮೇಶ್​, "ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊರನಡೆದವು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ 20 ಬಂಡಾಯ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರನ್ನು ಎನ್‌ಸಿಪಿಐ ಸದಸ್ಯರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪೀಕರ್​ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪ್ರಮೋದ್ ತಿವಾರಿ, ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆಯ (UBT) ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಪಿಎಂ ನಾಯಕ ಜಾನ್ ಬ್ರಿಟಾಸ್ ಅವರು, ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿರುವುದು 'ನ್ಯಾಯದ ಗರ್ಭಪಾತ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದೆ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ, ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ಪಕ್ಷವಾದ ಎನ್‌ಸಿಪಿಐಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ, ಡಿಎಂಕೆ, ಜೆಎಂಎಂ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ, ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕಾನ್ಫ್​ರೆನ್ಸ್​, ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ (UBT) ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನುಮೋದಿಸಿಲ್ಲ. ಅನರ್ಹತೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಈ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನ: ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾದ ಎನ್‌ಸಿಪಿಐ ಸೇರಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ 20 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರ ಕುರಿತು ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಸತ್​ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಉದ್ಧವ್​ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣದಿಂದ ಬಂಡೆದ್ದು, ಏಕನಾಥ್​ ಶಿಂಧೆ ಬಣದ ಶಿವಸೇನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸದರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್​ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಿವಸೇನೆ (ಶಿಂಧೆ ಬಣ) ಜೊತೆ ಕೂರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಜುಲೈ 20 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

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TRINAMOOL REBEL MPS
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PARLIAMENT MONSOON SESSION
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