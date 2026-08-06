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ಸಂಸತ್​ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ: ಮುಂದುವರೆದ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ರಿಜಿಜು ಹೇಳಿಕೆ

ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ.

Parliament Monsoon Session: Lok Sabha adjourned till 2 pm;
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ansad TV)
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By ANI

Published : August 6, 2026 at 1:57 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜು. 20ರಂದು ಜಂತರ್​ ಮಂತರ್​ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್​ ಶಾ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗದ್ದಲದಿಂದಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

ಇಂದು ಕಲಾಪಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಪಾನ್‌ನ ಹಿರೋಷಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ 1945ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸದನವು ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಪಾರ ಮಾನವ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಅವರು, ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮುಕ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ಸಂಸದರು ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳರೇ, ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟರ್​ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಇತರ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಉತ್ತರಿಸಿ ಎಂಬ ಫಲಕ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತೋರಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೋರಿ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಕೋರುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಮಾಣಿಕಂ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ರಿಜಿಜು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಗದ್ದಲ: ನಿನ್ನೆಯ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಎಸ್​ಪಿಗಳು ಶ್ರೀರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್​ ರಿಜಿಜು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್, ದೇವಾಲಯದ ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರನ್ನು ರಾಮ ವಿರೋಧಿ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನೇ ರಾಮಭಕ್ತರೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ರಿಜಿಜು ಹೇಳಿಕೆ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸದನದ ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್​​​ ರಿಜಿಜು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು

ಮಳೆ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಈ ಘಟನೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ತುಂತುರು ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ದಾಮೋದರ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್​, ಇದು ವಿಪಕ್ಷದ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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