ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಅರಿವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿ ಕೊಂದ ಮಗಳು
ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಮಗಳೇ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅರಿವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : January 29, 2026 at 6:04 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: 'ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಮನಸ್ಸು, ಕರುಣೆ ಏನೊಂದೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲು ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವಕನ ಜೊತೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅರಿವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾರಂ ಮಂಡಲದ ಯಾಚಾರಂ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ದಶರಥ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ದಂಪತಿ. ಇವರ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಸುರೇಖಾ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ. ಈಕೆ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆಕೆ ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಈ ವಿಷಯ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಕೋಪಗೊಂಡ ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ಸುರೇಖಾ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಪೋಷಕರು ಇರುವವರೆಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದಳು.
ಅರಿವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿ ಕೊಲೆ: ನಂತರ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಲು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಅಪ್ಪ- ಅಮ್ಮನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅರಿವಳಿಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ - ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸುರೇಖಾ ಏನೂ ತಿಳಿಯದವಳಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ದಂಪತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಂಬಿದ್ದರು.
ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಎರಡು ಸಿರಿಂಜ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿ ಸುರೇಖಾ ದ್ವಂದ್ವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ತಾನೇ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ಆಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿ ಮಗಳು: "ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪುತ್ರಿಯೇ ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಅರಿವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿರಿಂಜ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಆರೋಪಿ ಸುರೇಖಾ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಡಿಎಸ್ಪಿ) ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
