9 ದಿನದ ಶಿಶುವಿನ ಮೃತದೇಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾನ: ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ಪೋಷಕರಿಂದ ಉದಾತ್ತ ಕಾರ್ಯ
ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ 9 ದಿನದ ಮಗು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ದೇಹದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ದಂಪತಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 12, 2026 at 5:43 PM IST
ಋಷಿಕೇಶ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಮರಕ್ಕೆ ರೆಂಬೆ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕರುಳು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇ ಸಾವಿಗೀಡಾದಾಗ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆಗುವ ನೋವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ದಂಪತಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಾನವಕುಲ ಮೆಚ್ಚುವ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು.
ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಮಗು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು, ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನ ನಗು ಮನೆಯನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಬದಲು ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಎದೆಕಿವುಚುವ ಘಟನೆಯ ನಡುವೆ ದಂಪತಿಯು ಮಗುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಋಷಿಕೇಶದ ಚಮೋಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಹಂಸಿ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ರಾಮ್ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬವು ಸಂತಸಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಗಂಭೀರ ಆಂತರಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ದಂಪತಿ ಮಗುವನ್ನು ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿನ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ವೈದ್ಯರು ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆದ ದಂಪತಿ: 9 ದಿನದ ಮಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಮೋಹನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ದೇಹ ದಾನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಟದ ನಡುವೆ ಪೋಷಕರು ಮಗಳ ದೇಹವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಓರ್ವ ಪುತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ.
ಈ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳು: ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೇಹದಾನದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎರಡೂವರೆ ದಿನದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನ ಡೂನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನವಜಾತ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಆಕೆ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೂ ಫೌಂಡೇಶನ್ವೊಂದು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರನ್ನು ದೇಹದಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು.
2025ರಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಷಿಕೇಶ್ ದೇವಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಐದು ದಿನಗಳ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಎರಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಪೋಷಕರು ಮಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂಕಟದ ನಡುವೆ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
