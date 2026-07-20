ETV Bharat / bharat

ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಕೇಸ್​: ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 'ಪ್ರಿಯಕರ'ನ ಕೊಂದ ಪತ್ನಿ!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್​- ಗಂಡನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಿಯಕರನ ಕೊಂದ ಪತ್ನಿ- ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ- ಆರೋಪಿ ದಂಪತಿ ಪರಾರಿ.

MURDER CASE
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಥಾಣೆ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಪತ್ನಿಯರು ಅವರ ಪ್ರಿಯತಮನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಹಲವು ಗಂಡಂದಿರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಇಚ್ಛೆಯ ಪುರುಷನ (ಪ್ರಿಯಕರ) ಜೊತೆ ಬಾಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ.

ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಪತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಿಯಕರ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನುಸುಳಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆದಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಥಾಣೆಯ ಡೊಂಬಿವಿಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಫ್ಲಾಟ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದ ದಂಪತಿ 40 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಕೊಳೆತ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಹತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಮನೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದ ದಂಪತಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶ (ವಾಯ್ಸ್​ಮೇಲ್​) ಕಳುಹಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು (ಪ್ರಿಯತಮ) ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆತ ತನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿದಾಗ ಕೊಳೆತ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಳಿವು ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿ ದಂಪತಿ ಶೌಚಾಲಯದ ನಲ್ಲಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ಯೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಶವವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಾರಿಯಾದ ದಂಪತಿ ಪತ್ತೆಗೆ ತಂಡಗಳು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಮನ್ಪಾಡಾ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ದಂಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 103 (ಕೊಲೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

PARAMOUR MURDER
ಪ್ರಿಯಕರನ ಕೊಂದ ಮಹಿಳೆ
ಪ್ರಿಯಕರ ಹತ್ಯೆ
MAHARASHTRA
MURDER CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.