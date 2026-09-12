140 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ 'ಗೆದ್ದಲು' ಹುಳಗಳ ಭೀತಿ
ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ 140 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಿದೆ. ಅದೀಗ ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಗೆದ್ದಲು ಹುಳಗಳ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
Published : September 12, 2026 at 6:16 PM IST
ಮೀರತ್ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ಮೀರತ್ನ ಸುಮಾರು 140 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ 'ತಿಲಕ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ'ದಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಲಿಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಳೆಯದಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 50,000 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಳಾಗುವ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದಲು ಹುಳಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗೊಂಡಿರುವ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಧಿಯ ಕೊರತೆ, ಹಳೆಯದಾದ ಕಪಾಟುಗಳು, ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್, ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವಿದ್ದರೂ, ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ 6 ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವೂ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಉಳಿದ 5 ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದವು. ಆದರೆ, ಮೀರತ್ನ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು.
"ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ 6 ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಉಳಿದ ಐದು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ತಿಲಕ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಅವನತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಎನ್.ಎ.ಎಸ್. ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ದೇವೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.
ಹಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು 100 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯದಾದ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಲಿಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮುದ್ರಣದ ಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ 1950ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವವರ ಪ್ರಕಾರ, ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೌಲ್ಯ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಬೇರೆಡೆ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಭಾತ್ ರಾಯ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಗಮನ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುದಾನ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಕನಿಷ್ಠ ಗೌರವಧನ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಕಪಾಟುಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ. ಗೆದ್ದಲುಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.
1995 ರಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 50,000 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಗೆದ್ದಲುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
"ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಲುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ತುರ್ತಾಗಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಪರೂಪದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ, ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಸುಧಾರಕರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಅನೇಕ ಪೀಳಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೋಧಕರು ಇಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳೆದ 12-13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸ ವಿಕಾಸ್ ಸಾಗರ್, ಇಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇರೆಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಓದಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಮೀರತ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು ಎಂದೂ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸಕಾರರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈಗ ತಿಲಕ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು 'ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ (ASI) ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮೀಸಲಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ, ನವೀಕರಣ, ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆ (ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್) ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
"ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಇತರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮೀರತ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದತ್ತ ಯಾರೂ ಗಮನಹರಿಸದಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸ ತರುಣ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಲಕ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಸುಮಾರು 140 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾವಿರಾರು ಪುಟಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವೇ ಈಗ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವೇ ಅಳಿದು ಹೋಗಲಿದೆ.
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