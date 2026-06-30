ಪೋಲಿಯೊದಿಂದ ಜರ್ಜರಿತನಾದರೂ ಕುಂದದ ಝಂಡು ಕುಮಾರ್: ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಈ ಭಾಗದ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್
ಪೋಲಿಯೊದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಝಂಡು ಕುಮಾರ್ ಅವರು 2026ರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಿಹಾರದ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 30, 2026 at 6:35 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 6:41 PM IST
ನಳಂದ (ಗುಜರಾತ್) : ಪೋಲಿಯೊ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದಾಗ ಝಂಡು ಕುಮಾರ್ಗೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ. ಅವನ ದೇಹವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಚಲನೆಯೂ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವನು ಕನಸು ಕಾಣುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ. ತನ್ನ 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರ್ನೌತ್ನ ಯುವ ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಆದ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸಾಧಿಸದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2026 ರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಬಿಹಾರದ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ 72 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಯು ಅವರು ಗೆದ್ದ ಪದಕಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಝಂಡು ಅವರಿಗೆ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2014-15 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ 2021ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು 2018ರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ, ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.
ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕೆಡವಲಾಯಿತು. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
'ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ನಾನು ದಿನವಿಡೀ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದೆ. ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ದೇಹವು ತುಂಬಾ ದಣಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಝಂಡು ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2023ರಲ್ಲಿ ಜಾಂಡು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವರ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಆಸ್ತಿ ಅವರ ಇ-ರಿಕ್ಷಾ. ಅವರು ಅದನ್ನೂ ಮಾರಿದರು.
'ನಾನು 2023ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಬಯಸಿದೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನಾನು ಭಾರತದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕೋಚ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ರಹೇಲು, ನನ್ನ ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕ ಗೌತಮ್ ಭಯ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕುಂದನ್ ಭಯ್ಯಾ ಅವರಿಂದ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(SAI)ದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ, ನನ್ನ ತರಬೇತಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುಜರಾತ್ನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರ ಗೌತಮ್ ಸಿಂಗ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಝಂಡು ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರು ದಿನವಿಡೀ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಹರ್ನಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಝಂಡು" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನರು ಹೇಗೆ ನಕ್ಕರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿಂಗ್ ನಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. "ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸಸಾರಾಮ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಾಗ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನರು ನಕ್ಕರು. ಆದರೆ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರು. ಇಂದು, ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ : 2022ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2024ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು.
ನಂತರ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣ ಬಂತು. 2025ರಲ್ಲಿ ಝಂಡು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ 206 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ 1994 ರಿಂದ ಇದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 198 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕ ಎತ್ತಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. 2026 ರ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು 2026ರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದವು.
ತಗಡು ಛಾವಣಿಯ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ : ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಝಂಡು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವನ ಹೆತ್ತವರು ಹರ್ನೌತ್ ಡಾಕ್ ಬಂಗಲೆ ಬಳಿಯ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BISCOMAUN) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ ತಗಡು ಛಾವಣಿಯ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ತಂದೆ ರಮಾನಂದ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ನಾನು ಹೇಗೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕುತ್ತೇನೆ. ಝಂಡು ತನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.
ಝಂಡು ಅವರ ತಾಯಿ ಕಮಲಾ ದೇವಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನನ್ನ ಮಗ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಧಾರಿಸಲು ನಮಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಝಂಡು ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತುವ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತೂಕ ಅಥವಾ ಪೋಲಿಯೊ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
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