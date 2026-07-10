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ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ 'ಪಾಪಡ್' ಪ್ಯಾಕೆಟ್: ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಂಧನ

ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪಾಪಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಊರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದೆ.

POLICE
ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 7:45 PM IST

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ರಾಯದುರ್ಗ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) : ಇಲ್ಲಿನ ಡಿ. ಹಿರೇಹಾಳ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಲಕುರ್ತಿ ಬಳಿಯ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪಾಪಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್​​ವೊಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ ಡಿಎಸ್​​ಪಿ ರವಿಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಯದುರ್ಗ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅವರು ಬುಧವಾರ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಪುಲಕುರ್ತಿ ಬಳಿಯ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಶವ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೃತನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಳದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಶಃ ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಪಡ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ದಾರ (ಜಂಧ್ಯಂ)ವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೇಖನಗಳು ಸೀಮಿತ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಪಾಪಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಪಾಪಡ್ ತಯಾರಕರನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮೃತರನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳಿಯ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ನಿವಾಸಿ ಗುರುರಾಜ ರಾವ್ (60) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಜೀವರಾಯುಣಿ ಕೋಟದ ನಿವಾಸಿ ಬಸವರಾಜು ಮತ್ತು ಮಿಂಚೇರಿಯ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮೂವರೂ ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುರಾಜ ರಾವ್ ಹಣ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಅವರು, ಅವನನ್ನು ಪುಲಕುರ್ತಿ ಬಳಿಯ ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಎರಚಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದು, ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆರೋಪಿಗಳು ಮೃತನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳು ಅಪರಾಧದ ನಂತರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಮೃತನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್​ನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರೊಬ್ಬರು ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಅತ್ಯಲ್ಪ ಎಂದು ತೋರುವ ಪಾಪಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಊರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

PAPAD PACKET
MURDER MYSTERY
ಪಾಪಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್
ANDHRA PRADESH
MURDER CASE

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