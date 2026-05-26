ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಅಗೆಯುವಾಗ ಕುಸಿದ ಮಣ್ಣು; ಐವರ ಸಾವು; ಇಬ್ಬರ ಶವಗಳು ಪತ್ತೆ, ಇನ್ನುಳಿದವರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ!
ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಉಂಟಾದ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಐವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 26, 2026 at 4:54 PM IST
ಪನ್ನಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಬಾವಿ ಅಗೆಯುವಾಗ ಉಂಟಾದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಐವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪನ್ನಾದ ಅಜಯ್ಗಢ್ ತೆಹಸಿಲ್ನ ಬಿಹಾರಪೂರ್ವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಉಂಟಾದ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಐವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಶವ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂವರ ಶವಗಳ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪನ್ನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
10 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಅಜಯ್ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಹಾರಪುರ್ವಾ ಗ್ರಾಮದ ನಯಪೂರ್ವ್ವಾದಲ್ಲಿರುವ ಬಿನ್ನು ಅಹಿರ್ವಾರ್ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ಕೂಡ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ 11ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಾವಿಯ ಹೂಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಅವಘಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಚುನ್ನು ಯಾದವ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಆಶಿಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಚುನ್ವಾಡ್ ಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶವ ಪತ್ತೆ: ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಶವಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಬಾವಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸಡಿಲ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಮಣ್ಣು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೋಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೇ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತಾ ಎಂಬ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಆಡಳಿತವು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾವಿಯ ಕೆಳಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಜೆಸಿಬಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಮೂವರು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾವಿಯ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿ ಸಮಾಧಿಯಾದ ಐದು ಜನರಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಸಹೋದರ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
