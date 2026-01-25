ETV Bharat / bharat

18 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು: ಶಸ್ತಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕಲ್ಲು!

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಶಸ್ತಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕಲ್ಲು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 25, 2026 at 11:19 AM IST

ಪನ್ನಾ(ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಿಂದ ವೈದ್ಯರು 500 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ. ರೋಗಿ 32 ವರ್ಷದ ಬುದ್ಧ ಸಿಂಗ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿದನೋ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಸಿಂಗ್​ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ದೇವೇಂದ್ರನಗರ ತಹಶಿಲ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಟ್ವಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲಿನ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಬುದ್ಧ ಸಿಂಗ್​ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಆದರೆ ನೋವು ಅಸಹನೀಯವಾದಾಗ ಪನ್ನಾದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಎಚ್.ಎನ್. ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಿಂಗ್​ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್​ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಡಾ. ಶರ್ಮಾ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

ತಕ್ಷಣ ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎನ್. ಶರ್ಮಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು. ಜನವರಿ 22, 2026 ರಂದು ವೈದ್ಯರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ (500 ಗ್ರಾಂ) ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ರೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ನನ್ನ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲು!': ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರು ಜೀವ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಡಾ. ಹೆಚ್. ಎನ್. ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ರೋಗಿಯು ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ರೋಗಿಯು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು 65 ರಿಂದ 70 ಕಲ್ಲಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ತೆಗೆದ ಈ ಕಲ್ಲು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿತ್ತು" ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವಿನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊನೆಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯಾದರೂ ಅವನೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಸಿದೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುವುದು ಉತ್ತಮ. ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೇ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅಸಡ್ಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.....!

