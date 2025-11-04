ಟೇಕ್ಆಫ್ಗೆ ಮುನ್ನ ತುರ್ತುದ್ವಾರ ತೆರೆದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ: ವಾರಣಾಸಿ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ
ವಿಮಾನ ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಹಾರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ತುರ್ತು ದ್ವಾರ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಇದು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತು.
Published : November 4, 2025 at 11:34 AM IST
ವಾರಣಾಸಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ವಾರಣಾಸಿ-ಮುಂಬೈ ಆಕಾಶ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನವು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕೆಲಕಾಲ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಕಾಶ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನ ಕ್ಯೂಪಿ 1498 ಮುಂಬೈನಿಂದ ಸಂಜೆ 6. 20ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, 6.45 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆಲ್ಲಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಏರಲು ರನ್ವೇ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೌನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದ್ಶಾಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಸುಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಮಾನದ ತುರ್ತು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ವಿಮಾನ ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈತ ನಡೆಸಿದ ಈ ಕೃತ್ಯವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು, ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಎಟಿಸಿ) ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದರು.
ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಈ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು, ವಿಮಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಹೊರಟಿತು.
ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ತಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕೃತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫುಲ್ಪುರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರಣಾಸಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಯುವಕನೊಬ್ಬ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುವಾಗ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನ, ಇಬ್ಬರು ಸಾವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಕಾಶ ಏರ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ; ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗದ ವಾರಣಾಸಿ- ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ಲೈಟ್