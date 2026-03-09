ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್: ಈ ಬಾರಿ 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಬಿಕಾಂ ಪದವೀಧರ!
UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ 342ನೇ ಮತ್ತು 290ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಆಕಾಶ್ ಧುಲ್ ಈ ಬಾರಿ 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 9, 2026 at 12:19 PM IST
ಪಂಚಕುಲ (ಹರಿಯಾಣ): ಹರಿಯಾಣದ ಪಂಚಕುಲದ ಆಕಾಶ್ ಧುಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ) ನಡೆಸಿದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 342ನೇ ಮತ್ತು 290ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಧುಲ್ ಚಂಡೀಗಢದ ಸೆಕ್ಟರ್ 26 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಕಬೀರ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಟರ್ 27 ರ ಭವನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ದೆಹಲಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನಿಂದ ಬಿ.ಕಾಂ (ಆನರ್ಸ್) ಪದವಿ ಪಡೆದರು. 2022 ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. 2023ರಲ್ಲಿ 342ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ 290ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದರು. 2025ರ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಾಸ್: ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ (ಐಎಎಸ್) ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದ್ದರೂ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಈಗ, ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ತಮ್ಮ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಕಾಶ್ ಧುಲ್, ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವರು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದವರು ನನ್ನ ಪೋಷಕರು. ನನಗೆ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಧ್ಯಮವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದವರು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ನೋಡಲು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಇಂದು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ನಾನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ)ದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಕುಲದ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆಯಾಗಿರುವ ತಾಯಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸತತವಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸರಾಸರಿ, ಪ್ರತಿ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದೆವು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆವು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧುಲ್ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದದ್ದು, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಟವಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೇಹಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡುವುದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಾನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಹರಿಯಾಣ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ: ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಧುಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನ ವಿಶೇಷತೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅವನಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾದ ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಲಿ, ಆಕಾಶ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಮನೆಕೆಲಸ, ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಧುಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಟ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
