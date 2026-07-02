ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ: ಗುವಾಹಟಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಜೂನ್ 30ರಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಜ್ ಸುರಾನಾ ಮತ್ತು ಶಮೀಮಾ ಜಹಾನ್ ಅವರ ಪೀಠ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ವಿದೇಶಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮೀನುಲ್ ಹೋಕ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
Published : July 2, 2026 at 8:50 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಜೂನ್ 30ರಂದು ಗುವಾಹಟಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ (EPIC), ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫೋಟೋ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಆರ್ಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಮೂಲ ಆಧಾರಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ವಿದೇಶಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ 2019ರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಗುವಾಹಟಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ನಿರ್ಣಯ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಅಮೀನುಲ್ ಹೋಕ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವು ವಿದೇಶಿಯೆಂದು ಗುರುತಿಸಿತ್ತು. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಮೀನುಲ್ ಹೋಕ್ ಗುವಾಹಟಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ WPC ಸಂಖ್ಯೆ 5471/2019 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಜೂನ್ 30ರಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಜ್ ಸುರಾನಾ ಮತ್ತು ಶಮೀಮಾ ಜಹಾನ್ ಅವರ ಪೀಠ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ವಿದೇಶಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮೀನುಲ್ ಹೋಕ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು:
ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1872ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 65ಬಿ ಅಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಲೆಗಸಿ ಡೇಟಾ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ಪೌರತ್ವ ಸಾಬೀತಿಗೆ ತಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಮೀನುಲ್ ಹೋಕ್ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವಿನ ನಿರಂತರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು.
ವಕೀಲರ ಹೇಳಿಕೆ: ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ ಜಿತೇನ್ ಪಯೆಂಗ್ ಅವರು ETV ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮೀನುಲ್ ಹೋಕ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಂಶಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? : 2018ರಲ್ಲಿ ರಬಿಯಾ ಖಾತೂನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಬಾಬುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
1974ರಲ್ಲೇ 1951ರ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಗುವಾಹಟಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು.
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿವೆ.
ಒಂದೇ ದಾಖಲೆಯು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ನಿರಂತರ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಕೀಲ ಜಿತೇನ್ ಪಯೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿದೇಶಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದೋಷವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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