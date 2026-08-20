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ಮೂಢನಂಬಿಕೆ: ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಯುವತಿಗೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ!

ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಿಗಳಿಂದ ಯುವತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಆಗಿದೆ.

Mantra treatment for young woman bitten by snake
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಯುವತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2026 at 6:47 PM IST

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ಪಲ್ವಾಲ್ (ಹರಿಯಾಣ)​: 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹರಿಯಾಣದ ಪಲ್ವಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಯುವತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನೆ ಶೈಲಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಿಗಳಿಂದ ಯುವತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಆಗಿದೆ.

ಚಾಂಧತ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಬಬಿತಾ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಪಲ್ವಾಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡ್​ ಹೊರಗಡೆ ಯುವತಿಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಯಾದ ನಿವಾಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕುಟುಂಬ ತಕ್ಷಣ ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದು, ಯುವತಿಯನ್ನೂ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಆತನಿಂದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು, ಹಾಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆಯ ಥರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯುವತಿಯ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜುತ್ತಿರುವುದು. ನಂತರ ಆತ ಕೆಲವು ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ದುರ್ಬಲಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು: ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವು ಕಡಿತದ ನಂತರ ಯುವತಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ವಿಷ ವಿರೋಧಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಲ್ಲದ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಬಿತಾ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಲ್ವಾಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (SMO)ಡಾ. ಸಂಜಯ್, "ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕರೆತಂದಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. "ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತುರ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ." ಎಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

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TAGGED:

SNAKEBITE INJECTION
SNAKEBITE FAITH HEALING
CIVIL HOSPITAL
PALWAL SNAKEBITE CASE
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