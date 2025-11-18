ETV Bharat / bharat

ಪಲ್ಲಬಿ ಘೋಷ್​ಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: "ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಬಾಲ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ"

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಬಿ ಘೋಷ್​ ಅವರಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

Human trafficking activist PALLABI GHOSH
ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪಲ್ಲಬಿ ಘೋಷ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 18, 2025 at 10:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ತಮ್ಮ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಯನ್ನು ಪಲ್ಲಬಿ ಘೋಷ್​ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೂಡ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹುಡುಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ, ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಲ್ಲಬಿ ಘೋಷ್​ ಅವರ ಮನಸಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಮಗು ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್​ ಆದರೂ ಆ ಘಟನೆ ಅವರ ಮನಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಪಲ್ಲಬಿ ಘೋಷ್​ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಎಂಬ ಪದದ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು.

ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರು, ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಿಂದ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 75,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪಲ್ಲಬಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ವೇಳೆ, "ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿತು" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಬಾಲ್ಯದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

"ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ, ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನನ್ನ ಪದವಿಯ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಲು ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಗಲೇ ನಾನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ."

ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪಲ್ಲಬಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೂಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಲ್ಲಬಿ ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು.

"ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂಲ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವಿದೆ. ನಾನು ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಈ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಲ್ಲಬಿ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒಡಿಶಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೂಲ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದವು.

"ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹುಡುಗಿ ಗುಂಟೂರಿನವಳು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ). ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಪ್ರಕರಣವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಸಂತ್ರಸ್ತರೇ ತಿರುಗಿ ನಿಂತರು. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೆದವು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೇ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಅದು ನಡೆದು ಹೋಯಿತು ಎಂದೆನಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.

ಇಂತಹ ತೀವ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವೆನಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರಿಸುವುದು ಏನು?

"ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲದ ಕಾರಣ , ಹಾಗೂ ನಾವು ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಂತರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬಳಲಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ?; "ಈಟಿವಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೋ ಅವು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು. ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಾಗ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಶಃ ಅದು ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆಗ ನಾನು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಕರೆಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೆನಾಬ್ ರೈಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಾಧಕಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ ಸಂದರ್ಶನ

TAGGED:

PALLABI GHOSH
ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
HUMAN TRAFFICKING ACTIVIST
ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ
RAMOJI EXCELLENCE AWARD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಧಾರವಾಡ: 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲ‌ ಕಂಡುಕೊಂಡ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

Analysis| ಬಿಹಾರದ ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣವನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ತಂತ್ರ

ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಬಟ್ಟೆ ಕುರ್ತಾ, ತಿಪ್ಪೆ ಸೇರುವ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ರೂಪ; 10 ಸಾವಿರ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬಿಐಇಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮದುವೆ: ಹೆಳವ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.