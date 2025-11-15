ETV Bharat / bharat

ಪಾಲಥೈ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ; ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್​

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಕೆ. ಪದ್ಮರಾಜನ್​ಗೆ ತಲಶ್ಶೇರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

BJP leader K. Padmarajan
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಕೆ. ಪದ್ಮರಾಜನ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 15, 2025 at 5:52 PM IST

ಕಣ್ಣೂರು (ಕೇರಳ) : ಪಾನೂರಿನ ಪಾಲಥೈನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಕೆ. ಪದ್ಮರಾಜನ್​ಗೆ ತಲಶ್ಶೇರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಕ್ಷನ್ 376AB (ಅತ್ಯಾಚಾರ) ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ (POCSO) ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಲಶ್ಶೇರಿ ಪೋಕ್ಸೊ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಜಲರಾಣಿ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಲಶ್ಶೇರಿಯ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

ಆರೋಪಿ ಕೆ. ಪದ್ಮರಾಜನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2020ರ ನಡುವೆ ಶಾಲೆಯ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2024 ರಂದು ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಟಿ. ಟಿ. ಜಾರ್ಜ್ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಟಿ. ಟಿ. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಬಿ. ಶ್ರೀಜಾ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಾಲ್ವರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 40 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಪ್ರತಿವಾದಿ 3 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಮತ್ತೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಪ್ರಕರಣವು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಜಲರಾಣಿ ಅವರ ಎದುರು ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದ- ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಚೈಲ್ಡ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾನೂರ್ ಪೊಲೀಸರು ಮಾರ್ಚ್ 17, 2020 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರಂದು ಪೊಯಿಲೂರು ವಿಳಕ್ಕೊಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಾಯಿಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2020 ರಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧ ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಜುಲೈ 14, 2020 ರಂದು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನನ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 75 ಮತ್ತು 82 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು.

ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಐಜಿ ನಡೆಸಿದ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಆಗಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ತನಿಖಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಾದ ನಂತರ ಎಎಸ್ಪಿ ರೇಷ್ಮಾ ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ತನಿಖಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ತರುವಾಯ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಎಡಿಜಿಪಿ ಇ. ಕೆ. ಜಯರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರತ್ನಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಪೋಕ್ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮೇ 2021 ರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆರೋಪಿ ಕೆ. ಪದ್ಮರಾಜನ್ ಅವರು ಕಡವತ್ತೂರಿನ ಮುಂಡತೋಡೆಯ ಕುರವಂಗಟ್ಟು ಮನೆಯ ನಿವಾಸಿ. ಇವರು ತ್ರಿಪ್ಪಣಗೊಂಡೂರು ಪಂಚಾಯತ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರು 4 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪತ್ತೆ

