ಪುಟ್ಟ ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್: ಈಗ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯವಹಾರ

ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಇತರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬಲ್ಲದು.

Bangle Startup
ಬಳೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)
Published : November 6, 2025 at 3:35 PM IST

ಪಲಮು(ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಬಳೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಪಲಮುವಿನ ಚೈನ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬಸಾರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ದೇವಂತಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಎಂಬಿಬ್ಬರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸ್ಟೋರಿ. ಪುಟ್ಟ ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಇಂದು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಳೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ದೇವಂತಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಈಗ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಚೆಂದದ ಹಾರಗಳು, ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಗುತಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟದಾದ ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಇವರ ಉದ್ಯಮ, ಈಗ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ಪಲಮು ಮತ್ತು ವಾರದ ಹಾತ್ ಬಜಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ಕೂಡ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲೆಂದೇ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಇವರಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬಳೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ನಾವು 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಪತಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ. ಈ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಬದುಕು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಬಳೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. - ಶಾರದಾ ದೇವಿ

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಜೀವನೋಪಾಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಘದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿದ್ದ ದೇವಂತಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ದೇವಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ (RSETI) ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತರಬೇತಿಯ ಬಳಿಕ ನವೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಇವರು, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಾ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆತಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದ ಆದ ಬ್ರಾಂಡ್​ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವಂತಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ದೇವಿ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹30,000 ಮತ್ತು ₹40,000 ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಇಬ್ಬರೂ ₹3,00,000ರಿಂದ ₹4,00,000 ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಚೆಂದದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ನನಗಿಷ್ಟ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬಳೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾನು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್‌ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಪತಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. - ದೇವಂತಿ ದೇವಿ

ಬಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಗರ್ಹ್ವಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇವಂತಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ದೇವಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಜೀವನೋಪಾಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಘವು ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಜೀವನೋಪಾಯ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಶತರೂಪಾ ದೇವಿ ಎಂಬವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವಂತಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಬಳೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ, ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕವೂ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

