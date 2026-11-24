ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಪಾಠಿಯಿಂದಲೇ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಗಾಯ
ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಸಹಪಾಠಿಯೊಬ್ಬ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ, 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 24, 2026 at 5:42 PM IST
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್(ಕೇಳರಂ): ಇಲ್ಲಿನ ತ್ರಿತಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಪರುದೂರು ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಸಹಪಾಠಿಯೊಬ್ಬ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ, 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಘಟನೆಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11:45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಡುಮುಂಡಾ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಲೆಗೆ ರಿವಾಲ್ವರ್ ತಂದು, ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲ ಗುಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದೆ, ಎರಡನೇ ಗುಂಡು ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದೆ, ಮೂರನೇ ಗುಂಡು ಅಂಚುಮೂಲ ಮೂಲದ ಸಹಪಾಠಿಯೊಬ್ಬನ ಕೈಗೆ ತಗುಲಿದೆ.
ಗಾಯಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಲ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಂಡನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ತ್ರಿತಾಲ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡವು ಶಾಲಾ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬಂದೂಕು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತ್ರಿತಾಲ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಳಿದಾಸನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಲಂಕಷ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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