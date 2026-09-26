ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ: ಭಾರತದ ದಿಟ್ಟ ತಿರುಗೇಟು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿಯು ಅದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕಠಿಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : September 26, 2026 at 3:56 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದನಿಸಿತು. 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೀಡಿದ 'ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ'ಗೆ ಭಾರತ ತಕ್ಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ 2025ರ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸಮಯೋಚಿತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದರು ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ, ತನ್ನ ರೈಟ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿ ಅಂದಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿತು.
ಪಾಕ್ನಿಂದ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾಯಂ ನಿಯೋಗದ ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೆಟಲ್ ಗಹ್ಲೋಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಯಾವ ದೇಶವು ತನ್ನದೇ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಒರಟಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆಯೋ ಅಂತಹ ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಬೂಟಾಟಿಕೆಯ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ಆ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಸೇನೆಯಿಂದ, ಸೇನೆಗಾಗಿ, ಸೇನೆಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ. ಅದರ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತರಲಾದ 27ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನೈಜವಾದ ಆಡಳಿತಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ವಿನಾಯಿತಿಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಜವಾದ ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಹ್ಲೋಟ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ಕಾರವು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ 27ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ನೀತಿಗಳ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಯು ಅದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಷರೀಫ್: ಷರೀಫ್ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ದೃಢ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘದರ್ಶಿ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯಕರ ಸಕಾಲಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಸುಮಾರು 23 ನಿಮಿಷಗಳ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಷರೀಫ್, 2025ರ ಸಂರ್ಘದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮರುಕಳಿಸದಿರಲು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭೀಕರ 9/11 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ (UNGA) ನೆನಪಿಸಿತು. "ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ದಾಳಿಯ ರೂವಾರಿ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ" ಎಂದು ಗಹ್ಲೋಟ್ ಚುಚ್ಚಿದರು.
ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ: ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಷರೀಫ್ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಗಹ್ಲೋಟ್, ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವು ದೇಶದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಕಾಶ್ಮೀರ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕೆಂದಾದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಕ್ರಮ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ರಾವಲಕೋಟ್ನ ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಹತ್ಯೆಗಳು, ಕ್ರೂರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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