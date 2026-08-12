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ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸೇನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗೂಢಾಚಾರಿಯ ಬಂಧನ

ನೇಪಾಳದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಬಂಧಿಸಿವೆ.

PAKISTANI SPY ARRESTED
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2026 at 1:13 PM IST

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ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗೂಢಾಚಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಣಾ ರೌಫ್​​ ಆಲಿಯಾಸ್​ ವಹಾಬ್​ ಬಂಧಿತ ಗೂಢಾಚಾರಿ. ಈತ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ಸೇನೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತ ಗೂಢಾಚಾರಿ ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಬಂದು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಟಾಪ್ಸಿಯಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹಬ್ರಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ಸೇನೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ಸೇನೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈತನಿಗೆ ಇರುವ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು? ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಈತನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ, ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಟಾಪ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈತನ ವಾಸ ಮತ್ತು ಆತನ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು, ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈತ ಬಳಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸಂವಹನ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈತನ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೇಪಾಳದಿಂದ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಈತ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗ, ಗಡಿ ದಾಟಲು ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಈತನಿಗೆ ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಣಾ ರೌಫ್ ಆಲಿಯಾಸ್ ವಹಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ ಅಡಗಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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PAKISTANI SPY
INDIAN ARMY
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಬಂಧನ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
PAKISTANI SPY ARRESTED

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