ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ 2.0ಗೆ ಸೇನೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ: ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 72 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಉಡಾವಣಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ 2.0ಗೆ ಸೇನಾಪಡೆ ಸದಾ ಸಜ್ಜಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : November 29, 2025 at 7:47 PM IST
ಜಮ್ಮು(ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಬಳಿಕ 72ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಲಾಂಚ್ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪುನಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸೇನಾಪಡೆಯು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುನ್ವರ್, ಜಮ್ಮು ಗಡಿನಾಡಿನ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಐಜಿ ಶಶಾಂಕ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಡಿಐಜಿ ಕುಲ್ವಂತ್ ರಾಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ, 2025ರಲ್ಲಿನ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು 26 ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಉಡಾವಣಾ ನೆಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
VIDEO | IG BSF Jammu Frontier Shashank Anand, says, " in 2025, the border security force effectively handled several challenges. after the pahalgam attack, when india launched operation sindoor, pakistan treated this operation as an act of war, even though our attack was only on… pic.twitter.com/o3fXbYnWWS— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2025
'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಲಾಂಚ್ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಳಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 12 ಲಾಂಚ್ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಸಿಯಾಲ್ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಜಫರ್ವಾಲ್ನ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಅವು ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, 60 ಲಾಂಚ್ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಗಡಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿವೆ' ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಡಿಐಜಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕುನ್ವರ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
'ಲಾಂಚ್ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವ ಲಾಂಚ್ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಡಿಐಜಿ ಕುನ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
'ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಲಾಂಚ್ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ, ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಮುನ್ನ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾದವರು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಬಳಿಕ, ಉಗ್ರರ ಮಿಶ್ರ ಗುಂಪು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಉಗ್ರರು ಮಿಶ್ರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಡಿಐಜಿ ಕುನ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು.
'ಅಲ್ಲದೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸಲು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಐಜಿ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದರು. '1965, 1971, 1999ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಯುದ್ಧಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೂ, ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೇಂಜರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಓಡಿಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮರಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಬಿಎಸ್ಎಫ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ಕೆಲವೆಡೆ, ತಮ್ಮ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿವೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಯಾವುದೇ ಚಲನವಲನವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಐಜಿ ಹೇಳಿದರು.
