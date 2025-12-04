ಓಖಾ ಸಮುದ್ರದಿಂದ 7 ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಭಾರತೀಯ ಜಲರೇಖೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೌಕಾ ಪಡೆ ಭಾರತದ ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ.
Published : December 4, 2025 at 3:30 PM IST
ಓಖಾ (ಗುಜರಾತ್): ದ್ವಾರಕಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಓಖಾ ಬಂದರಿನ ಬಳಿ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರ ಅಪಹರಣದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಿರಂತವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜಲರೇಖೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೌಕಾ ದಳಗಳು 7 ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರ ಅಪಹರಣ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೌಕಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಅಪಹರಣ: ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ದಿಯುವಿನ ವನಾಕ್ಬರಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ವಾಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿಯುವಿನ ವನಕ್ಬರಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂವರು ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಮತ್ತು ಜುನಾಗಢ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಮೀನುಗಾರರು ಮಧ್ವಡ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಓಖಾ ತಲುಪಿದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೌಕಾ ದಳ, ಮೀನುಗಾರರಿದ್ದ ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಂಗಾಲಾಗಿವೆ. ತಮ್ಮವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಿವೆ.
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರುಣ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಬಮಾನಿಯಾ, ಭರತ್ ದಿಲೀಪ್ ಸಿಕೋಟಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ರಾಣಾ ಬಂಬಾನಿಯಾ, ನಾಮದೇವ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೆಹರ್, ನಿಲೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪಂಜಾರಿ, ತರುಣ್ ಸಿದ್ದಿ ಬಾರಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 7 ಮಂದಿ ಮೀನುಗಾರರು ದ್ವಾರಕಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಓಖಾ ಬಂದರಿನ ಬಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೆರೈನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಕರ್ ಅಂಜನಿ, ಈ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಾಗರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಯುವಿನ ವನಕ್ಬರಾದ ಮೀನುಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಸೋಮ ಸೋಲಂಕಿ, ಜಿತೇಶ್ ಸೋಮ ಬಾರಯ್ಯ, ಜಸ್ವಂತ್ ಚುನ್ನಿಲಾಲ್ ಬಮಾನಿಯಾ, ಸೋಮ ವರ್ಜಂಗ್ ಸೋಲಂಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿಯುವಿನ ವನಕ್ಬಾರಾ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು 19 ಮೀನುಗಾರರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಮೌಲಿಕ್ ಕಾಂಜಿ ಚಾವ್ಡಾ, ಸುರೇಶ್ ಮಂದನ್ ಸೋಲಂಕಿ, ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಮ ಮತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಲಖನ್ ಬರಿಯಾ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 22 ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಕೊನೆಗೂ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ಪಿಎಂ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಹೋದರಿ: ಬದುಕಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಹೈಜಾಕ್! ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?