ಪಾಕ್ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿರ್ಬಂಧ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಗೊಳಿಸಿವೆ.
Published : October 17, 2025 at 11:19 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 23ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊಸ ಸೂಚನೆ (ನೋಟಮ್) ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಷೇಧವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಸ್ತರಣೆ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುಯಾನ ಸಂಪರ್ಕದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾಯು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಾಯುಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ನ.23ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಅ.24ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು.
ಈ ವಾಯುಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಬಂಧದ ಪರಿಣಾಮ, ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಾರಣ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಗಳ ತಾಣಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹತ್ಯೆಯ ಭಾರತ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಪಾಕ್ನಲ್ಲಿನ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ನಾಶಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮೂಡಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾರತವು 65 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ವಾಘಾ-ಅಟ್ಟಾರಿ ಗಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ದೇಶ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರವರೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಡೆತನದ, ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನ ಹಾಗೇ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಭಾರತ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
