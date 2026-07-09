ಚಂಡೀಗಢ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಪರ್ಕ: ಮೂವರು ಶಂಕಿತರ ಬಂಧನ
ಆರೋಪಿ ಕೇವಲ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
Published : July 9, 2026 at 3:27 PM IST
ಚಂಡೀಗಢ: ಜೂನ್ 13ರಂದು ಸೆಕ್ಟೆರ್ 11 ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಜಾಂಕಿ ದಾಸ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಚಂಡೀಗಢ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕಪುರ್ತಲಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾರಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಣಿ, ಸಚಿನ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಗುರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಾದ್ಶಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧಿತರೆಲ್ಲರೂ ಪಂಜಾಬ್ನ ತರಣ್ ತರಣ್ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಡೀ ಜಾಲವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Major Breakthrough by Chandigarh Police— Chandigarh Police #Citizen First (@ChdPol) July 8, 2026
Police Station Crime has busted a cross-border and inter-state network involved in illegal arms, narcotics, and Fake Indian Currency Notes (FICN), linked to the Sector-11 chemist shop murder case. pic.twitter.com/hBwFMvaC5W
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತನ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಲೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಅಮೃತ್ಸರ ಮತ್ತು ತರಣ್ ತರಣ್ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧಿತರಿಂದ 3ಕೆಜಿ 28 ಗ್ರಾಂ ಐಸ್ (ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್) ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 24 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ನೋಟು, ಅಕ್ರಮ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಬಂಧ ಬಯಲು: ಆರೋಪಿ ಕೇವಲ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗಳಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಡಿಜಿಪಿ ಡಾ. ಸಾಗರ್ ಪ್ರೀತ್ ಹೂಡಾ, ಐಜಿಪಿ ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ (ಅಪರಾಧ) ಮಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢ ಪೊಲೀಸರ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ತಂಡವು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಡಿಎಸ್ಪಿ (ಅಪರಾಧ) ಲಕ್ಷ್ಯ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಪಾಟಿಯಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಪಂಜಾಬ್ನ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದೆ.
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