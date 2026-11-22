'ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೇಳುವ ಪಾಕ್ಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗರಿಂದ ಉತ್ತರ': ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ತಿರುಗೇಟು
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯ (SCO) ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸಂಗೀತಗಾರರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಚಿವ ಮುಸಾದಿಕ್ ಮಸೂದ್ ಮಲಿಕ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : November 22, 2026 at 8:07 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಆ ಪ್ರದೇಶ ತನ್ನದು ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅದೇ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯ (SCO) ಮೊದಲ ನಾಗರಿಕ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸಂಗೀತಗಾರರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಚಿವ ಮುಸಾದಿಕ್ ಮಸೂದ್ ಮಲಿಕ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತಲೆದೂಗಿದರು. ಇದನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಭಾನುವಾರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಿವಿದಿದೆ.
कश्मीर पर दावा करने वाले, भारत को तोड़ने की धमकी देने वाले और हिंदुओं का अपमान करने वाले… पुराने किले में भारत की सभ्यता, कश्मीर की संस्कृति और महाभारत की गाथा पर तालियां बजा रहे थे! यही है नए भारत का जवाब!— BJP (@BJP4India) November 22, 2026
ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, "ಇದು ನವಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವವರು, ಭಾರತವನ್ನು ತುಂಡರಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವವರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವವರು ಪುರಾನ ಕಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪಾಕ್ ಸಚಿವ ಮುಸಾದಿಕ್ ಮಸೂದ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: 58 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಸಚಿವ ಮುಸಾದಿಕ್ ಮಸೂದ್ ಮಲಿಕ್ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿವೆ.
'ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ನೀರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಸಚಿವ ಮುಸಾದಿಕ್ ಮಸೂದ್ ಮಲಿಕ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ "ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಠನಾಳ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ, "ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನರು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬೇರೆ" ಎಂದು ಅಸೀಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಟೋಪಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ತುಣುಕನ್ನೂ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಶಾಂಘೈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆ, ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಇದು ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಒಕ್ಕಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಬಳಿಕ ಪಾಕ್ ಸಚಿವನ ಮೊದಲ ಭಾರತ ಭೇಟಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಪುರಾನಾ ಕಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಒ ನಾಗರಿಕ ಸಂವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಚಿವ ಮಲಿಕ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮಲಿಕ್ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸಚಿವ. 2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.
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