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ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ 6 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ವಂಚನೆ; ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಅರೆಸ್ಟ್​

ಎರಡು ಸುಳ್ಳು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ 6 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ನೇನಾವತ್ ಭೂಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

PROMINENT ENTREPRENEUR ARRESTED
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 5, 2026 at 9:50 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 6 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ನೇನಾವತ್ ಭೂಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಎನ್.ಬಿ. ನಾಯ್ಕ್‌ರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಬರಾಬಾದ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗವು ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ ಪಿಟಿ ವಾರೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಾಯ್ಕ್‌ನನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಕರೆತಂದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಷೇರ್ಸ್ ಬಜಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಸ್​ಬಿಪಿಎಲ್​) ಮತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ಪರಿವಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆಪಿಎಲ್​) ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ 2020ರಿಂದ ಈ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕರೂ ಆಗಿರುವ ನಾಯಕ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 18 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 48ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ತಂದು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂ ಖರೀದಿಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಆತನ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೆಬಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಸಾವಿರಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈತನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಕೆಲವರು ಚಿನ್ನ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಜೂನ್ 15ರಂದು ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಂಚನೆ ಜಾಲ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಜೀವ್ ಗುಪ್ತಾ ಎಂಬವರು ಕೂಡ ಈತನ ವಂಚನೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ 4.51 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಸುಭಾಷ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಂತರ ಸುಮಾರು 20 ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು 30 ರಿಂದ 40 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 6 ಸಾವಿರ ಜನರು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ವಂಚಕನ ವಿರುದ್ಧ ಲುಕೌಟ್​ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶಂಶಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸರು ನಾಯಕ್​​ರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸೈಬರಾಬಾದ್​ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TELANGANA POLICE
PAISA DOUBLE SCHEME
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ಉದ್ಯಮಿ ನೇನಾವತ್ ಭೂಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ್
PROMINENT ENTREPRENEUR ARRESTED

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