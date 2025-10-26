ETV Bharat / bharat

ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಜಲವರ್ಣ ಅರಳಿಸುವ ಕಲಾವಿದ: ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಚಿತ್ರಗಳು

ಒಡಿಶಾದ ಚಿತ್ರ ಕಲೆಗಾರನೋರ್ವ ತನ್ನ ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಅರಳಿಸುವ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ARTIST RAGHUNATH SAHU
ಚಿತ್ರಕಾರ ರಘುನಾಥ್ ಸಾಹು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 26, 2025 at 6:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭುವನೇಶ್ವರ (ಒಡಿಶಾ): ರವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಕಂಡ, ಕವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕಲೆಗಾರ ಕಂಡ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಡಿಶಾದ ಜಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರಕಾರ 48 ವರ್ಷದ ರಘುನಾಥ್ ಸಾಹು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಜಲವರ್ಣದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಯಾರಾದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಘುನಾಥ್ ಅವರ ಬಣ್ಣದ ಕುಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶವು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಣಚಿತ್ರವೂ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಹೌದು, ರಘುನಾಥ್ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಭಿಕಾರಿ ಚರಣ್ ಸಾಹು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಮುಕ್ತಮಂಜರಿ ದೇವಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಸಾದ ನಂತರ ರಘುನಾಥ್​ ಸಾಹು ಅವರು ಬಿಕೆ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಲಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ARTIST RAGHUNATH SAHU ODISHA WATER PAINTING
ರಘುನಾಥ್ ಸಾಹು ಜಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ: ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರೀತಿ. ಇದು ಇಂದು ರಘುನಾಥ್‌ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ರಘುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸವಾಯಿತು. ಮೊದ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸತೊಡಗಿದರು.

15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಲವರ್ಣ ಕಲೆ: ರಘುನಾಥ್​ ಅವರು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಅರಳಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ನನಗೆ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ARTIST RAGHUNATH SAHU ODISHA WATER PAINTING
ರಘುನಾಥ್ ಸಾಹು ಜಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ನಾನು ಕ್ರಮೇಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಿಕೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾನು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ಜಲವರ್ಣವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. "ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Painter Raghunath Sahoo from Bhubaneswar creates watercolor paintings
ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ರಘುನಾಥ್ ಸಾಹು (ETV Bharat)

"ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜಲವರ್ಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವನೆಂದು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲು ಚಿತ್ರವಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.

ರಘುನಾಥ್ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ ಅನೇಕ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು IMFA ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ರಘುನಾಥ್ ಅವರ ಅನೇಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಲಾಕೃತಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ನವದೆಹಲಿ, ಗ್ಯಾಲರಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಭಾರತ್ ಭವನ ಭೋಪಾಲ್, ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

Painter Raghunath Sahoo from Bhubaneswar creates watercolor paintings
ರಘುನಾಥ್ ಸಾಹು ಜಲವರ್ಣ ಕಲೆ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ ರಘುನಾಥ್ ಸಾಹು, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶವಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರರನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ರಘುನಾಥ್​ ಪಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು:

1997: ಡಾ. ಎಂ.ಡಿ. ತಾಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

1998: ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

1998: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ಚಿನ್ನದ ಪದಕ)

1999: ಬಿ.ಕೆ. ಕಾಲೇಜು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

2013: ಚಿಂತಾ ಓ ಚೇತನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

2013: ಮೂಲ ಕಲೆಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

2013: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಗನ ನೆರಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡಬಲ್ಲೆ': ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ 17 ವರ್ಷ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ನರಕಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ

TAGGED:

WATER PANTING ARTIST
ಜಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರಕಲೆ
PAINTER RAGHUNATH SAHU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರಿ ಶಬ್ಧದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ: ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಪಾರಾದ ಆಕಾಶ್​; ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕ!

3 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

'ಅಬ್​ ಕಿ ಬಾರ್​ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್'​, ಐಪಿಎಲ್ ಜಾಹೀರಾತು​ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಪಿಯೂಷ್​ ಪಾಂಡೆ ನಿಧನ; ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂತಾಪ

ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಓಟ: ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.