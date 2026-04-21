ETV Bharat / bharat

'ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ': ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಗನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂದೆ ಭಾವುಕ

26 ಮಂದಿ ಅಮಾಯಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಿದೆ.

Martyr Lieutenant Vinay Narwal
ಹುತಾತ್ಮ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ವಿನಯ್​ ನರ್ವಾಲ್
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 21, 2026 at 3:32 PM IST

|

Updated : April 21, 2026 at 3:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕರ್ನಾಲ್(ಹರಿಯಾಣ)​: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಿನಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಬಳಿಯ ಬೈಸರನ್​ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ​ 22ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಎಸಗಿದ ಅಮಾನವೀಯ ಕ್ರೂರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಜನರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಹಿ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ, ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ಇನ್ನೂ ಮಾಸಿಲ್ಲ.

ತಮ್ಮವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ 26 ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ವಿನಯ್​ ನರ್ವಾಲ್​ ಅವರ ಕುಟುಂಬವೂ ಒಂದು. ವಿನಯ್ ನರ್ವಾಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜೇಶ್ ನರ್ವಾಲ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ಆ ದಿನ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಗಾಯಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ, ನನ್ನನ್ನು ಅದೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನನಗೆ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಈ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ನಾನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಳವಾಗಿ ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ಅವನ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ. ನನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿನಯ್ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು" ಎಂದರು.

"ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ, ನಮಗೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಜನರು ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು, "ಈ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಶ್ಲಾಘನೀಯ" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮೇ 1ರಂದು ವಿನಯ್ ನರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಹುತಾತ್ಮತೆಯು ಕೇವಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಲು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುತಾತ್ಮರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕರ್ನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಮಾರಕ ಫಲಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿನಯ್ ನರ್ವಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹುತಾತ್ಮ ವೀರರ ಹೆಸರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರಕವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವರ ತ್ಯಾಗದ ಶಾಶ್ವತ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2025ರಂದು, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಕಣಿವೆಗಳು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ನಡುಗಿದ್ದವು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನಿರಾಯುಧ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, 26 ಅಮಾಯಕರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ರೂರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಲ್‌ನ ಸೆಕ್ಟರ್-6ರ ನಿವಾಸಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ವಿನಯ್ ನರ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವಿನಯ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

Last Updated : April 21, 2026 at 3:38 PM IST

TAGGED:

KARNAL SHAHEED VINAY NARWAL
ONE YEAR OF PAHALGAM TERROR ATTACK
PAHALGAM TERROR ATTACK
KARNAL VINAY NARWAL
PAHALGAM TERROR ATTACK ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.