ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ: ಪದ್ಮಜಾ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಲು ಮುಂದಾದ ಪದ್ಮಿನಿ
ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ನಿರಂತರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎದುರಾಯಿತು ಎಂದು ಪದ್ಮಿನಿ ಥಾಮಸ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 20, 2026 at 3:51 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳ): 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದ ಪದ್ಮಜಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೈ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅದೇ ವರ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪದ್ಮಿನಿ ಥಾಮಸ್ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸತತ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲೇ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತಗೊಂಡಿದೆ.
"ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವಾಗ ಆ ಪಕ್ಷ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಧೋರಣೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪದ್ಮಿನಿ ಥಾಮಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಆ ಪಕ್ಷ ತೋರಿದ ಉತ್ಸಾಹ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ನಿರಂತರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎದುರಾಯಿತು" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
"ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪದ್ಮಿನಿ ಥಾಮಸ್ ಹೇಳಿದರು.
2024ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಜಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಥಾಮಸ್ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷ ತೊರೆದರೂ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕರ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಕೇರಳ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಒಮನ್ ಚಾಂಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವೊಂದನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತಾದರೂ, ಅದು ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ನ ಪಾಲಯಂ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 1982ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಥಾಮಸ್ ಅವರು 4×400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಮತ್ತು 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿ.10ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ರಾಹುಲ್: ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನ.26ರಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರ್ಯಾಲಿ