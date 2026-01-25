2026ರ 'ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಗಳು ಪ್ರಕಟ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂವರು ಸೇರಿ 45 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವ; ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮುನ್ನಾದಿನ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ.
Published : January 25, 2026 at 3:47 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನಾಳೆ 2026ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಸನೀಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 45 ಗಣ್ಯ ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ.
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
1. ಅಂಕೇಗೌಡ (ಕರ್ನಾಟಕ)
2. ಆರ್ಮಿಡಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
3. ಭಗವಾನದಾಸ್ ರೈಕ್ವಾರ್
4. ಭಿಕ್ಲ್ಯಾ ಲಡಾಕ್ಯ ಧಿಂಡಾ
5. ಬ್ರಿಜ್ ಲಾಲ್ ಭಟ್
6. ಬುಧ್ರಿ ತತಿ
7. ಚರಣ್ ಹೆಂಬ್ರಾಮ್
8. ಚಿರಂಜಿ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್
9. ಧಾರ್ಮಿಕ್ಲಾಲ್ ಚುನಿಲಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ
10. ಗಫ್ರುದ್ದೀನ್ ಮೇವಾಟಿ ಜೋಗಿ
11. ಹಾಲಿ ವಾರ್
12. ಇಂದರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು
13. ಕೆ ಪಜನಿವೇಲ್
14. ಕೈಲಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಪಂತ್
15. ಖೇಮ್ ರಾಜ್ ಸುಂಡ್ರಿಯಾಲ್
16. ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಾಯಿಲ್ ದೇವಕಿ ಅಮ್ಮ ಜಿ
17. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಂಗರಾಜ್
18. ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ
19. ಮೀರ್ ಹಾಜಿಭಾಯಿ ಕಸಂಭಾಯ್
20. ಮೋಹನ್ ನಗರ
21. ನರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ದೇವ್ ವರ್ಮಾ
22. ನೀಲೇಶ್ ವಿನೋದಚಂದ್ರ ಮಂಡಲೆವಾಲಾ
23. ನೂರುದ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್
24. ಒತ್ತುವರ್ ತಿರುತ್ತಣಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್
25. ಪದ್ಮಾ ಗುರ್ಮೆಟ್
26. ಪೋಖಿಲ ಲೆಕ್ತೇಪಿ
27. ಪುನ್ನಿಮೂರ್ತಿ ನಟೇಶನ್
28. ಆರ್ ಕೃಷ್ಣನ್
29. ರಘುಪತ್ ಸಿಂಗ್
30. ರಘುವೀರ್ ತುಕಾರಾಂ ಖೇಡ್ಕರ್
31. ರಾಜಸ್ತಪತಿ ಕಾಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಂಡರ್
32. ರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಮಿಡಿ
33. ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೋಡ್ಬೋಲೆ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಗೋಡ್ಬೋಲೆ
34. ಎಸ್ ಜಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ (ಕರ್ನಾಟಕ)
35. ಸಂಗ್ಯುಸಾಂಗ್ ಎಸ್ ಪೊಂಗೆನರ್
36. ಶಾಫಿ ಶೌಕ್
37. ಶ್ರೀರಂಗ್ ದೇವಬ ಲಾಡ್
38. ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್
39. ಸಿಮಾಂಚಲ್ ಪತ್ರೋ
40. ಸುರೇಶ ಹನಗವಾಡಿ (ಕರ್ನಾಟಕ)
41. ತಗಾ ರಾಮ್ ಭಿಲ್
42. ಟೆಕಿ ಗುಬಿನ್
43. ತಿರುವಾರೂರ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ
44. ವಿಶ್ವ ಬಂಧು
45. ಯುಮ್ನಮ್ ಜಾತ್ರಾ ಸಿಂಗ್
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ 'ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ', 'ಪದ್ಮಭೂಷಣ' ಮತ್ತು 'ಪದ್ಮಶ್ರೀ' ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
